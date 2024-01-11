Сотрудники полиции Самарской области продолжают радовать детей новогодними подарками

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Сотрудники полиции в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполняют мечты ребят всего региона. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» сотрудники полиции совместно с общественниками помогают осуществлять мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Так, в Приволжье начальник Отдела МВД России по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Незванкин совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Деминой исполнили желание четырехлетней воспитанницы социально-реабилитационного центра. Малышка попросила на Новый год у Деда Мороза красивую куклу, с которой она могла бы играть. Выбрав самую лучшую, организаторы мероприятия вручили девочке заветный подарок, которому она была безмерно рада. Полицейские поздравили ребенка с Новогодними праздниками, пожелали здоровья, хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний.

Малышка поблагодарила сотрудников полиции за долгожданный подарок.