Сотрудники полиции региона обеспечили охрану общественного порядка на Молодежном форуме ПФО «иВолга»

88

Нарушений правопорядка и безопасности граждан при проведении мероприятия не допущено.

С 24 по 29 июля, на территории Фестивального парка на Мастрюковских озёрах в Самарской области проходил Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

В мероприятии приняли участие порядка 1 500 молодых людей из различных регионов России.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия задействовано около 100 сотрудников МВД и территориальных органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, частных охранных организаций, контрольно-распорядительной службы, гражданско-патриотического отряда «Ястреб».

На территории проведения форума была организована временная дежурная часть, в состав которой вошли наиболее подготовленные сотрудники самарских органов внутренних дел из числа патрульно-постовой службы полиции, службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, следствия, дознания, дежурных частей, кинологов и других, которые в круглосуточном режиме патрулировали вверенные участки.

Безопасность дорожного движения на дорогах, прилегающих к месту проведения форума, обеспечивали автоинспекторы Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре.

В результате комплекса принятых мер нарушений при проведении мероприятия не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО