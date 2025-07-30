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Сотрудники полиции региона обеспечили охрану общественного порядка на Молодежном форуме ПФО «иВолга»

30 июля 2025 15:22
88
Нарушений правопорядка и безопасности граждан при проведении мероприятия не допущено.

Нарушений правопорядка и безопасности граждан при проведении мероприятия не допущено.

С 24 по 29 июля, на территории Фестивального парка на Мастрюковских озёрах в Самарской области проходил Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга». 

В мероприятии приняли участие порядка 1 500 молодых людей из различных регионов России. 

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия задействовано около 100 сотрудников МВД и территориальных органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, частных охранных организаций, контрольно-распорядительной службы, гражданско-патриотического  отряда «Ястреб».

На территории проведения форума была организована временная дежурная часть, в состав которой вошли наиболее подготовленные сотрудники самарских органов внутренних дел из числа патрульно-постовой службы полиции, службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, следствия, дознания, дежурных частей, кинологов и других, которые в круглосуточном режиме патрулировали вверенные участки.

Безопасность дорожного движения на дорогах, прилегающих к месту проведения форума, обеспечивали автоинспекторы Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре.  

В результате комплекса принятых мер нарушений при проведении мероприятия не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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