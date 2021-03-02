Сотрудники ОГИБДД Шенталинского района вместе с общественниками провели акцию «Примите комплимент!»

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Вчера, 1 марта, отмечался один из самых теплых и сближающих праздников – Всемирный день комплимента. Этот день – еще один повод проявить доброту и вежливость к окружающим, поднять настроение близких, друзей и коллег.

Полицейские также не остались в стороне от этой даты.

Сотрудники ОГИБДД по Шенталинскому району вместе с общественниками и представителями отряда ЮИД школы №1 железнодорожной станции Шентала провели акцию «Примите комплимент!».

В рамках акции сотрудники полиции и учащиеся выразили благодарность особо внимательным водителям и пешеходам за соблюдение правил дорожного движения, призвали всегда, вне зависимости от праздничных дат, быть аккуратными и взаимовежливыми на проезжей части, особенно в условиях гололеда и затрудненной видимости.

Организаторы акции призвали граждан быть добрее, терпимее друг к другу и всегда соблюдать ПДД! Каждый участник получил комплимент-открытку от ребят из ЮИД, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: ГУ МВД Самарской области