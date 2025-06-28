Сотрудники МЧС СО проводят уроки безопасности для детей в пришкольных лагерях

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Лето в самом разгаре, и для многих детей оно проходит в атмосфере весёлых игр, активного отдыха и новых знаний. В Челно-Вершинском и Шенталинском районах сотрудники госпожнадзора продолжают традиционную работу по обучению детей основам безопасного поведения — как в быту, так и на природе.

Особое внимание уделяется детям, посещающим пришкольные лагеря дневного пребывания. На базе лагеря «Ёлочка» инспектор Наталия Бочкарёва провела увлекательный квест «Лето без огня!». В игровой форме ребята повторили основные правила пожарной безопасности, учились распознавать знаки, разгадывали тематические кроссворды, придумывали собственные загадки и создавали яркие агитационные плакаты. Мероприятие прошло в формате командного соревнования — было весело, азартно и, главное, полезно.

Ребята посетили ПСЧ № 131, где им рассказали о буднях сотрудников МЧС России, продемонстрировали специальную технику и оборудование, а также напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Во время экскурсии дети активно задавали вопросы, примеряли боевую форму и делились своими знаниями о том, как вести себя при пожаре.

Специалисты МЧС России уверены: обучение в формате игры — один из самых эффективных способов донести до подрастающего поколения важные знания о безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО