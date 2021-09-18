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Сотрудники МЧС СО приняли участие в молебне перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»

18 сентября 2021 21:12
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На Руси икона Божией Матери «Неопалимая Купина» всегда считалась хранительницей жилища от пожаров, являясь также покровительницей пожарных.

В Сызрани в Храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при 95 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда, был проведен благодарственный молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», в котором приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.

Ежегодно это важное событие по церковному календарю вспоминают и чтут все верующие православные христиане, ведь на Руси икона Божией Матери «Неопалимая Купина» всегда считалась хранительницей жилища от пожаров, являясь также покровительницей пожарных. Поскольку огненная стихия всегда становилась настоящим бедствием для народа, этот образ Богородицы является одним из наиболее почитаемых святынь.

В Храме Неопалимой Купины была отслужена литургия, а затем прихожане прошли крестным ходом вокруг храма, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

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