Сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска провели акцию «Засветись»

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Чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, в том числе детей, в тёмное время суток в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись!», направленную на популяризацию световозвращающих элементов.

Во всех школах города прошли мастер-классы, дети с педагогами изготавливали световозвращающие поделки, но многие образовательные учреждения подошли к акции творчески, выйдя на улицы города, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения и рассказать пешеходам, как важно для безопасности светиться в темноте.

ЮИДовцы школы-интерната им. И.Е.Егорова во главе с начальником ОГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску майором полиции Ильдаром Бахитовым вручали прохожим подвески-домики. Второклассники из шестой школы с участием «Родительского патруля» и инспектора по пропаганде БДД продемонстрировали горожанам «безопасные зонты».

Учащиеся седьмой и двадцать первой школ города изготовили из световозвращающей плёнки призыв «Новокуйбышевск! Засветись!», а также светящиеся сувениры, которые вместе с сотрудниками ГИБДД вручали малышам из детского сада «Дружная семейка».

В третьей школе провели мастер-класс по изготовлению световозвращающего карандаша в технике оригами и прикрепили их на рюкзаках.

Десятиклассники класса «Роснефть»​ школы номер пять изготовили светящиеся плакаты в виде нефтяной вышки, колбы, ладошки-светлячка и вместе с молодыми специалистами АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» проскандировали кричалку-обращение: «Не будь тенью! Будь человеком, которого видно!»

Дети из двенадцатой школы позаботились о пожилых и наклеили «светлячки» на трости бабушек и дедушек своего посёлка.

«Щит дорожной безопасности» выстроил отряд ЮИД у школы номер пятнадцать. Ученики дежурили в патруле с сотрудниками ГИБДД и председателем Общественного совета при ОМВД России по г. Новокуйбышевску Анатолием Негорожиным.

Самое главное - не только рассказать о существовании световозвращающих элементов и куда их правильно крепить, но и убедить пешеходов всегда их использовать на верхней одежде в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО