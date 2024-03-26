Сотрудники ГИБДД СО напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД

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Сотрудники ГИБДД Приволжского района вместе с отрядом ЮИД одной из средних школ села Приволжье провели на территории поселения профилактическую акцию "Знай и соблюдай ПДД!".

В ходе мероприятия автоинспекторы, обращаясь к водителям, напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, перевозки детей с применением детских удерживающих устройств, запрете выезда на встречную полосу и разговора по телефону во время движения.

Юные помощники, в свою очередь, призывали автолюбителей быть особенно внимательными и аккуратными вблизи пешеходных переходов и детских образовательных учреждений.

Участники дорожного движения пообещали организаторам акции быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.

В Волжском районе полицейские провели профилактическое занятие с кадетами школы села Черновский.

Инспектор по пропаганде дорожного движения территориального отдела Анастасия Терехина напомнила ребятам, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в каких местах можно переходить дорогу и передвигаться пешеходу при отсутствии тротуара, акцентировав внимание на использовании светоотражающих элементов в темное время суток. Для закрепления знаний сотрудник Госавтоинспекции провел увлекательную викторину на знание Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО