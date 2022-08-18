Сотрудники ГИБДД СО проверили школьные автобусы перед началом нового учебного года

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Обеспечение безопасной перевозки детей является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. В преддверии нового учебного года и в рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети! Дорога в школу» сотрудники ГИБДД Чапаевска, Новокуйбышевска, Красноярского и Похвистневского районов проверили готовность школьных автобусов к перевозкам детей.

Особое внимание автоинспекторы обратили на состояние транспорта, перевозящего школьников, проверили исправность световой сигнализации, тормозных систем, кнопки экстренного открывания дверей, тахографов, ремней безопасности и их замков, проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на автобусах, наличие аптечек, огнетушителей, аварийного знака, опознавательных знаков «Перевозка детей», «ДЕТИ».

Сотрудники полиции провели с водителями автобусов инструктаж, в ходе которого обратили особое внимание на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и обеспечение безопасности юных пассажиров, в том числе при посадке и высадке школьников. Инспекторы призвали водителей не оставаться равнодушными к детям и после того, как они покинули автобус. Рекомендовали регулярно напоминать несовершеннолетним о правилах перехода проезжей части.

У всех водителей, участвующих в перевозке детей, проверены водительские удостоверения на предмет срока действия, изучена информация о стаже их работы со дня получения прав категории «Д», проведена сверка сроков прохождения технического осмотра автобусов. Также полицейские ответили на вопросы водителей, касающиеся изменений в ПДД РФ и ответственности за нарушения административного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО