Сотрудники ДПС Самарской области регулярно осуществляют «скрытое патрулирование»

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В целях профилактики автоаварий и формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование», которое дает возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением.



Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС. Данные мероприятия проводятся на постоянной основе с июля 2021 года.



Так, 22 октября текущего года, 3 наряда специализированной роты ДПС несли службу на участке автодороги М-5 «Урал» в Красноярском районе. Методом «скрытого патрулирования» полицейские выявили 7 административных правонарушений со стороны воителей, 3 из которых были связаны с выездом в нарушение ПДД РФ на встречную полосу движения.



27 октября, на участке автодороги «Самара – Бугуруслан» в Кинельском районе, инспекторами было составлено 8 административных материалов, 3 из которых также были связаны с выездом на «встречку».



Областная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или же лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, не стоит забывать, что результатом данного нарушения всегда являются наиболее тяжкие последствия.



Подобные мероприятия будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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