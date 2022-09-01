Сотрудникам УФСИН СО, чьи дети идут в первый класс, вручили школьные принадлежности

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Ранцы и канцелярские товары первоклашкам предоставил Общественный совет при УФСИН России по Самарской области, где заместителем председателя является Алексей Колесников. Именно благодаря его инициативе, уже который год, детям сотрудников регионального Управления ФСИН предоставляют необходимые школьные принадлежности.

Подарки вручил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко. Евгений Викторович сердечно поздравил родителей первоклассников со знаменательным событием и пожелал их детям отличных успехов в овладении новыми знаниями, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области