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Состоялся второй этап XII конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов и старших воспитателей в УФСИН России по Самарской области

24 мая 2025 11:44
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Состоялся второй этап XII конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов и старших воспитателей в УФСИН России по Самарской области

В УФСИН России по Самарской области прошёл второй этап XII конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов и старших воспитателей – начальников отрядов учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

В рамках мероприятия сотрудники воспитательных служб продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки:

•проведен строевой смотр,

•приняты зачёты по разборке и сборке огнестрельного оружия,

•проведено тестирование и выполнены практические задачи по направлению воспитательной работы с осуждёнными.

Особое внимание было уделено повышению квалификации и обмену опытом. В рамках взаимодействия с Самарским юридическим институтом ФСИН России была организована лекторская встреча, на которой начальник кафедры юридической психологии, педагогики и организации воспитательной работы с осуждёнными, полковник внутренней службы Ежова Олеся Николаевна, провела лекцию по вопросам эффективного построения бесед с осуждёнными, а также современных форм и методов воспитательной работы.

По итогам второго этапа победителем стал — начальник отряда исправительной колонии №16 УФСИН России по Самарской области, капитан внутренней службы Илья Левчишин.

 

Илья Александрович достойно представит УФСИН России по Самарской области на заключительном этапе Конкурса, который состоится на базе Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России.

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