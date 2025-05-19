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На минувшей неделе, 16 мая 2025 года, состоялась очередная «Школа ритейла», организованная министерством промышленности и торговли Самарской области. Ключевым партнером в этот раз выступила федеральная торговая сеть «Магнит».

Постоянная поддержка местных товаропроизводителей и развитие регионального бизнеса – одно из ключевых направлений работы правительства Самарской области. Такую задачу поставил губернатор Вячеслав Федорищев. Он неоднократно подчеркивал, что предприниматели заинтересованы в системных мерах поддержки, конечная цель которых – развитие губернии.

«Школа ритейла» объединила представителей местных производителей, а также экспертов в области розничной торговли и представителей компании «Магнит».

Ринат Туктаров, фермер из Кошкинского района, владеющий небольшим фермерским хозяйством, поделился своими ожиданиями от участия: «Я впервые на «Школе ритейла», в центре «Мой Бизнес», и надеюсь, что смогу вывести свой продукт на более широкий рынок».

Программа «Школы ритейла» включала обучающий семинар, посвященный требованиям к поставщикам, предъявляемым крупными торговыми сетями. Эксперты подробно рассказали об ассортименте, упаковке, маркировке, объемах и регулярности поставок, необходимых для успешного сотрудничества с «Магнитом». Также представители сети презентовали опыт успешного проекта по запуску агрегатора фермерской продукции, реализованного в 2022-2023 годах в Тульской области.

Ключевым событием «Школы ритейла» стала торгово-закупочная сессия в формате выставки товаров под брендом «Самарский продукт». Предприниматели представили широкий ассортимент продукции, включая мясную, рыбную, молочную продукцию, сыры и изделия легкой промышленности.

Юрий Жичкин, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Волжского округа торговой сети «Магнит», подчеркнул важность сотрудничества с местными производителями: «Мы наблюдаем устойчивый тренд на увеличение спроса на местную продукцию среди наших покупателей. «Магнит» нацелен на расширение ассортимента региональных товаров. В Самарской области у нас уже налажены связи с более чем 100 поставщиками, и их доля на полке приближается к 20%».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: «Важно, чтобы представители торговых сетей имели возможность не только обсудить перспективы сотрудничества с самарскими производителями, но и оценить качество, экологичность и востребованность их продукции».

По итогам проведения переговоров между участниками торгово-закупочной сессии ряд предпринимателей достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве с торговой сетью «Магнит». В скором времени результат отразится на увеличении ассортимента местных товаров на полках магазинов. Впервые в рамках «Школы ритейла» стороны официально закрепили свои намерения по продвижению самарских продуктов, подписав соответствующий протокол.

Проект «Школа ритейла» реализуется Минпромторгом Самарской области с 2019 года. За время его существования около 300 предприятий получили возможность представить свою продукцию розничным сетям и заключить выгодные контракты.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.