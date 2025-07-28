Скоро на федеральном телеканале "Культура" выйдет фильм, посвящённый искусству традиционной вышивки и кружевоплетения

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Совсем скоро на федеральном телеканале ВГТРК "Культура" в программе творческой мастерской "Студия - А" "Пряничный домик" выйдет фильм, посвящённый искусству традиционной вышивки и кружевоплетения.

Главными героинями станут признанные мастерицы Самарской области: Галина Ланкина, Наталья Петрушина, Оксана Орлова, Марина Михайлова. Они не просто владеют техниками, отточенными веками, — они живут этим ремеслом, передают его ученикам и вдохновляют сохранять традиции.

В фильме зрители познакомятся с тонкостями коклюшечного кружевоплетения, изящного фриволите (челночного кружева), с авторской вышивкой гладью, а также с филейно-гипюрной вышивкой.

О мастерицах, об их таланте и уникальных техниках, рассказал Олег Баулин — искусствовед, преподаватель Самарского областного училища культуры.

Фото: минкульт СО