Скоро на федеральном телеканале "Культура" выйдет фильм, посвящённый искусству традиционной вышивки и кружевоплетения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники.
Безопасность молодежного форума «иВолга» под контролем МЧС СО
В нем приняли участие команды юных футболистов 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов. 
Городской этап проекта «Лето с футбольным мячом» завершился в Самаре
Все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи.
Медики провели для участников форума "Иволга" мастер-классы
Это один из первых подобных специализированных центров в стране.
В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов
Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона.
«Т Плюс» повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сызрани завершено расследование уголовного дела о незаконной ловле раков
В память обо всех погибших моряках участники митинга возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам. По традиции на воду с малого десантного корабля спустили венок.
В День военно-морского флота в Самаре провели митинг у памятной стелы на Аллее Соловецких юнг
При этом людям с больной печенью яйца могут приносить пользу.
Врач не рекомендует есть больше одного яичного желтка в день из-за нагрузки на печень
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Скоро на федеральном телеканале "Культура" выйдет фильм, посвящённый искусству традиционной вышивки и кружевоплетения

28 июля 2025 17:19
166
Главными героинями станут признанные мастерицы Самарской области: Галина Ланкина, Наталья Петрушина, Оксана Орлова, Марина Михайлова.

Совсем скоро на федеральном телеканале ВГТРК "Культура" в программе творческой мастерской "Студия - А" "Пряничный домик" выйдет фильм, посвящённый искусству традиционной вышивки и кружевоплетения.

Главными героинями станут признанные мастерицы Самарской области: Галина Ланкина, Наталья Петрушина, Оксана Орлова, Марина Михайлова. Они не просто владеют техниками, отточенными веками, — они живут этим ремеслом, передают его ученикам и вдохновляют сохранять традиции.

В фильме зрители познакомятся с тонкостями коклюшечного кружевоплетения, изящного фриволите (челночного кружева), с авторской вышивкой гладью, а также с филейно-гипюрной вышивкой.

О мастерицах, об их таланте и уникальных техниках, рассказал Олег Баулин — искусствовед, преподаватель Самарского областного училища культуры.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники.
28 июля 2025, 19:27
Безопасность молодежного форума «иВолга» под контролем МЧС СО
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники. Общество
67
В нем приняли участие команды юных футболистов 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов. 
28 июля 2025, 18:58
Городской этап проекта «Лето с футбольным мячом» завершился в Самаре
В нем приняли участие команды юных футболистов 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов.    Спорт
136
Все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи.
28 июля 2025, 18:47
Медики провели для участников форума "Иволга" мастер-классы
Все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи. Общество
101
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
203
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
565
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
704
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
523
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
505
Весь список