Штормовое предупреждение: во второй половине ночи и утром 12 сентября в Самарской области ожидаются заморозки

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По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине ночи и утром 12 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С°».



ОблМЧС рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.



Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.



Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: пресс-служба облМЧС