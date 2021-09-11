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Штормовое предупреждение: во второй половине ночи и утром 12 сентября в Самарской области ожидаются заморозки

11 сентября 2021 21:39
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ОблМЧС рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине ночи и утром 12 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С°».

ОблМЧС рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

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