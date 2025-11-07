Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
8 ноября в регионе ожидается усиление ветра
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года,
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 человек.
В Самаре горел строительный мусор в пристрое
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала

7 ноября 2025 13:11
156
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

Федеральный рейтинг был сформирован на основе критериев, учитывающих количество проведенных мероприятий, охват аудитории и уровень удовлетворенности слушателей. В него вошли школа №121 и №92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок. 

«От лица всего коллектива Центра "Знание СамГТУ" хочу выразить благодарность Российскому обществу "Знание" за высокую оценку нашей работы. Это достижение — закономерный результат нашего системного подхода к просветительской деятельности. Мы сознательно делаем акцент на ключевых для региона и страны темах: это историческая память о Великой Победе, популяризация научно-технических достижений Самарской области и практическая помощь молодежи в выборе будущей профессии. Политехнический лекторий и дальше намерен держать эту высокую планку, следуя главной цели — качественному просвещению жителей нашего региона», — поделился заместитель заведующего кафедрой Философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета, лектор Общества «Знание» Егор Макаров.

Благодаря проекту по всей России Общество «Знание» развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия.

Особую активность по количеству лекториев «Знания» среди топ-100 в проекте заняли следующие регионы: Республика Мордовия, Алтайский край, Орловская и Пензенская области — по 4 площадки в регионах, Кировская область — 5 площадок, Самарская область – 6 площадок. Лидером стала Калужская область с 7 ведущими площадками.

При формировании рейтинга лучших учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее 4, а количество слушателей — превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории.

Лидерами, набравшими набольшее число баллов, стали СамГТУ, гимназия №19 г. Саранска, МГУ им. Огарева, Армавирский педуниверситет и ЧГПУ им.  И.Я. Яковлева.

«Определение лучших лекториев является частью системной работы Российского общества «Знание» по поддержке и мотивации просветительских центров по всей стране, которые вносят значительный вклад в воспитание и культурное развитие молодежи», – подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Теперь сто самых активных площадок получили возможность пригласить ведущих лекторов Общества «Знание» в ноябре и декабре. На базе площадок пройдут встречи проектов Знание.Лекторий, Знание.Герои и Знание.Наука

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
621
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
568
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
6 ноября 2025  21:20
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
630
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
6 ноября 2025  19:44
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
499
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
6 ноября 2025  18:57
Владимир Путин: «Политике в спорте не место»
473
