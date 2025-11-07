Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала

156

Федеральный рейтинг был сформирован на основе критериев, учитывающих количество проведенных мероприятий, охват аудитории и уровень удовлетворенности слушателей. В него вошли школа №121 и №92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

«От лица всего коллектива Центра "Знание СамГТУ" хочу выразить благодарность Российскому обществу "Знание" за высокую оценку нашей работы. Это достижение — закономерный результат нашего системного подхода к просветительской деятельности. Мы сознательно делаем акцент на ключевых для региона и страны темах: это историческая память о Великой Победе, популяризация научно-технических достижений Самарской области и практическая помощь молодежи в выборе будущей профессии. Политехнический лекторий и дальше намерен держать эту высокую планку, следуя главной цели — качественному просвещению жителей нашего региона», — поделился заместитель заведующего кафедрой Философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета, лектор Общества «Знание» Егор Макаров.

Благодаря проекту по всей России Общество «Знание» развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия.

Особую активность по количеству лекториев «Знания» среди топ-100 в проекте заняли следующие регионы: Республика Мордовия, Алтайский край, Орловская и Пензенская области — по 4 площадки в регионах, Кировская область — 5 площадок, Самарская область – 6 площадок. Лидером стала Калужская область с 7 ведущими площадками.

При формировании рейтинга лучших учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее 4, а количество слушателей — превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории.

Лидерами, набравшими набольшее число баллов, стали СамГТУ, гимназия №19 г. Саранска, МГУ им. Огарева, Армавирский педуниверситет и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

«Определение лучших лекториев является частью системной работы Российского общества «Знание» по поддержке и мотивации просветительских центров по всей стране, которые вносят значительный вклад в воспитание и культурное развитие молодежи», – подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Теперь сто самых активных площадок получили возможность пригласить ведущих лекторов Общества «Знание» в ноябре и декабре. На базе площадок пройдут встречи проектов Знание.Лекторий, Знание.Герои и Знание.Наука

