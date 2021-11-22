«Серебряный Лучник – Самара»: стартовал прием заявок на участие в региональном этапе

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Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник – Самара». В двенадцатый раз экспертный совет определит лучшие проекты уходящего года. Самарский «Лучник» подведет итоги в рамках 25-го юбилейного федерального конкурса. Подробная информация об участии здесь.

К участию в региональном этапе приглашаются проекты, реализованные на территории Самарской области в 2021 году. Заявки принимаются на сайте «Лучника» до 20 декабря. Описания проектов, оформленные в соответствии со стандартами конкурса, необходимо отправить до 28 декабря (загрузить материалы можно будет через личный кабинет, доступный после оформления заявки и регистрации участника. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в конце января будущего года.

Региональная Премия определит победителей в 11 номинациях. К традиционным конкурсным категориям в 2021 году добавились две новые: «Культурно-образовательные проекты» и «ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера».

«В Самаре происходит много интересных культурных событий, в том числе федерального и даже международного уровня. Достаточно упомянуть грандиозный музыкальный фестиваль «Шостакович. ХХ век». Поэтому новая номинация «Культурно-образовательные проекты» должна вызвать большой интерес у их авторов. Номинация «ESG-коммуникации» поможет познакомиться с проектами актуальной социальной тематики. Остается в программе и антикризисная номинация, которая собрала в прошлом году много интересных и поучительных проектов. Ну и, конечно, самарская изюминка – студенческие проекты! Эта глава в истории конкурса позволяет сохранять профессиональную преемственность в отрасли коммуникаций», – рассказала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара», генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН».

«Самарский «Лучник» из года в год радует Национальную премию своими масштабными, умными и добрыми проектами. Уверена, что и в 2021 году, несмотря на все сложности и ограничения, премия будет богата интересными и современными идеями!» – прокомментировала старт конкурса в Самарской области Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Организатор регионального этапа премии в Самарской области – агентство коммуникаций «ПРАТОН».

Номинации конкурса «Серебряный Лучник – Самара»

Культурно-просветительские проекты

Проекты, развивающие восприятие культурных ценностей, привлекающие внимание к деятельности музеев, театров, художественных выставок и других культурных объектов, и мероприятий.

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа

Проекты, направленные на построение эффективных коммуникаций в корпоративной среде.

ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера

Проекты компаний в сфере экологии, социальной политики и устойчивого развития.

Благотворительность

Проекты, направленные на привлечение средств для реализации социальных и благотворительных кампаний.

Корпоративные коммуникации

Проекты, направленные на формирование положительной репутации организации в деловой среде.

Маркетинговые коммуникации

Проекты, рассказывающие о создании и реализации коммуникационной стратегии бренда, о реализации программ по продвижению, выводу на рынок товаров и услуг, о мероприятиях, направленных на повышение лояльности к бренду.

Продвижение государственных и общественных программ

Проекты, направленные на реализацию социально значимых для региона кампаний и программ, информирование населения области об этих событиях.

Развитие и продвижение территорий

Проекты, направленные на политическое, социальное, туристическое, инвестиционное, коммерческое и иное продвижения территорий: областей, городов, райцентров и т.д.

Продвижение технологий будущего

Коммуникационные проекты, направленные на популяризацию науки и инновационных технологий.

Антикризисные коммуникации

Проекты коммерческого и социального характера, осуществленные в период пандемии.

Лучший студенческий проект

Специальная номинация регионального этапа «Серебряный Лучник – Самара». Участвуют студенческие проекты, направленные на развитие общественных связей, реализованные или просто спланированные.