«Серебряный Лучник – Самара»: стартовал прием заявок на участие в региональном этапе

Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник – Самара». В двенадцатый раз экспертный совет определит лучшие проекты уходящего года. Самарский «Лучник» подведет итоги в рамках 25-го юбилейного федерального конкурса. Подробная информация об участии здесь.
К участию в региональном этапе приглашаются проекты, реализованные на территории Самарской области в 2021 году. Заявки принимаются на сайте «Лучника» до 20 декабря. Описания проектов, оформленные в соответствии со стандартами конкурса, необходимо отправить до 28 декабря (загрузить материалы можно будет через личный кабинет, доступный после оформления заявки и регистрации участника. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в конце января будущего года.
Региональная Премия определит победителей в 11 номинациях. К традиционным конкурсным категориям в 2021 году добавились две новые: «Культурно-образовательные проекты» и «ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера».
«В Самаре происходит много интересных культурных событий, в том числе федерального и даже международного уровня. Достаточно упомянуть грандиозный музыкальный фестиваль «Шостакович. ХХ век». Поэтому новая номинация «Культурно-образовательные проекты» должна вызвать большой интерес у их авторов. Номинация «ESG-коммуникации» поможет познакомиться с проектами актуальной социальной тематики. Остается в программе и антикризисная номинация, которая собрала в прошлом году много интересных и поучительных проектов. Ну и, конечно, самарская изюминка – студенческие проекты! Эта глава в истории конкурса позволяет сохранять профессиональную преемственность в отрасли коммуникаций», – рассказала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара», генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН».
«Самарский «Лучник» из года в год радует Национальную премию своими масштабными, умными и добрыми проектами. Уверена, что и в 2021 году, несмотря на все сложности и ограничения, премия будет богата интересными и современными идеями!» – прокомментировала старт конкурса в Самарской области Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Организатор регионального этапа премии в Самарской области – агентство коммуникаций «ПРАТОН».
Номинации конкурса «Серебряный Лучник – Самара»
Культурно-просветительские проекты
Проекты, развивающие восприятие культурных ценностей, привлекающие внимание к деятельности музеев, театров, художественных выставок и других культурных объектов, и мероприятий.
Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа
Проекты, направленные на построение эффективных коммуникаций в корпоративной среде.
ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера
Проекты компаний в сфере экологии, социальной политики и устойчивого развития.
Благотворительность
Проекты, направленные на привлечение средств для реализации социальных и благотворительных кампаний.
Корпоративные коммуникации
Проекты, направленные на формирование положительной репутации организации в деловой среде.
Маркетинговые коммуникации
Проекты, рассказывающие о создании и реализации коммуникационной стратегии бренда, о реализации программ по продвижению, выводу на рынок товаров и услуг, о мероприятиях, направленных на повышение лояльности к бренду.
Продвижение государственных и общественных программ
Проекты, направленные на реализацию социально значимых для региона кампаний и программ, информирование населения области об этих событиях.
Развитие и продвижение территорий
Проекты, направленные на политическое, социальное, туристическое, инвестиционное, коммерческое и иное продвижения территорий: областей, городов, райцентров и т.д.
Продвижение технологий будущего
Коммуникационные проекты, направленные на популяризацию науки и инновационных технологий.
Антикризисные коммуникации
Проекты коммерческого и социального характера, осуществленные в период пандемии.
Лучший студенческий проект
Специальная номинация регионального этапа «Серебряный Лучник – Самара». Участвуют студенческие проекты, направленные на развитие общественных связей, реализованные или просто спланированные.