Сельчанка из Самарской области привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов

147

Сергиевский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении 44-летней жительницы пос. Серноводска Сергиевского района. Она осуждена по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

В ходе судебного следствия установлено, что женщина с октября по ноябрь 2024 не перечисляла алименты на содержание несовершеннолетней дочери, в результате чего задолженность превысила 71 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 8 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.