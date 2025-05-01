Сегодня коллективы минздрава СО и медучреждений приняли участие в мероприятиях, посвящённых 1 мая

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и коллективы ведомства и медицинских учреждений приняли участие в мероприятиях, посвящённых 1 мая.

Праздничный день начался с митинг-концерта "Мир!Труд!Май!".

Руководитель ведомства поздравил коллег и жителей с Праздником Весны и Труда:

"Дорогие друзья! Праздник весны и труда символизирует не только наступление тепла и обновление природы, но и является прекрасным поводом выразить благодарность всем, кто своим трудом, профессионализмом и преданностью делу вносит вклад в развитие нашей страны. Особые слова признательности – работникам системы здравоохранения. Благодаря вашим усилиям мы преодолеваем любые вызовы и создаем более здоровое будущее для наших детей и будущих поколений. Ваш самоотверженный труд, ответственность и милосердие ежедневно спасают тысячи жизней, укрепляют здоровье людей. Ваша работа – настоящий пример служения обществу! В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и удовлетворения от вашей важной миссии. Пусть ваши труды всегда приносят радость и благодарность, а жизнь будет наполнена светлыми моментами и новыми достижениями!"

В завершении мероприятия жителям Курской области был отправлен гуманитарный груз. Федерация профсоюзов Самарской области направила помощь не только в Курскую область, но и в зону специальной военной операции.

Коллективы министерства и медучреждений приняли активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Фото: минздрав СО