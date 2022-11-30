Сегодня мобилизованным из Кинеля, проходящим военную подготовку, доставлена гуманитарная помощь

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Весточка с родных мест – всегда приятный момент для мобилизованных. И здесь важен не столько состав посылки, сколько сам факт ощущения поддержки, которая очень необходима нашим землякам в это непростое время. Тем не менее, при формировании отправки учитываются запросы и нужны военнослужащих для того, чтобы помощь была действительно нужной и полезной.



Сегодня мобилизованным из Кинеля и Кинельского района, проходящим военную подготовку в одной из частей соседнего региона, доставлена гуманитарная помощь. Она сформирована силами двух муниципалитетов при поддержке партии «Единая Россия».



За счет средств местного отделения партии закуплены рации и компасы. В дополнение к ним сформированы продуктовые наборы для каждого военнослужащего. В них вошли продукты из линии «бакалея» и сладости, которые собраны с участием предпринимателей, коллективов учреждений культуры и образования, неравнодушных жителей.



Следующая партия гумпомощи отправится кинельцам, принимающим непосредственное участие в СВО.

Фото: пресс-служба правительства СО