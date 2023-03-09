Сегодня исполняется 89 лет со дня рождения Юрия Гагарина

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Сегодня исполняется 89 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, кавалера высших знаков отличия ряда государств.



Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в д. Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (в настоящее время – Гагаринский район Смоленской области). После 6 классов образования он получил специальность формовщика-литейщика в училище г. Люберцы, затем обучился в Саратовском техникуме, где он и решил связать свою жизнь с авиацией.



В 1955 г. Юрий Алексеевич был призван в ряды Советской Армии и направлен в город Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков имени К.Е.Ворошилова.



В 1960 году в был зачислен в отряд космонавтов.

12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин облетел земной шар и приземлился недалеко от д. Смеловки Терновского района Саратовской области. В 1964 году Гагарин был назначен командиром отряда советских космонавтов. До 1968 года он работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.



В 1968 году он трагически погиб в авиационной катастрофе в окрестностях деревни Новоселове Владимирской области. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены, рассказали в пресс-службе Исторического парка Самары.

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара