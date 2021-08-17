Сборная Росгвардии Самарской области стала призером регионального Чемпионата Динамо

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В традиционном Чемпионате Динамо по легкой атлетике, который в этом году проводился в конце лета, приняли участие 11 команд, в состав которых вошли сильнейшие легкоатлеты правоохранительных органов региона.

Участникам турнира предстояло продемонстрировать свои силу, быстроту и выносливость в беге на 100 и 1000 метров, прыжках в длину и эстафете 4 по 100.

В упорной борьбе Сборная Управления Росгвардии по Самарской области продемонстрировала прекрасный результат, став бронзовым призером состязаний.

- В Управлении Росгвардии по Самарской области занятиям физической подготовкой и спортом традиционно уделяется особое внимание. А легкая атлетика - не зря признана "королевой спорта", ведь ее дисциплины имеют огромное значение в деле воспитания гармонично развитой личности. Наша "бронза" не повод для гордости. У команды - огромный потенциал и серьезное желание улучшить свой результат. Я уверен - в следующем году мы сможем добиться большего, - подчеркнул старший сборной, майор Антон Лавров.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области