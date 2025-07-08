Самарцы выбирают активный отдых: велосипеды и самокаты в лидерах роста продаж

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Специалисты Авито провели исследование, которое показало, что жители Самары выбирают активный отдых. Это заметно по росту продаж в апреле-мае по сравнению с февралем-мартом этого года сразу в нескольких категориях: велосипеды и самокаты — в лидерах. При этом цены на большинство товаров категории снизились.

В апреле-мае 2025 года в сравнении с февралем-мартом этого же года выросли продажи всех товаров для активного отдыха. Так, жители Самары в два раза чаще стали покупать велосипеды. Причем продажи детских выросли еще сильнее — в 2,5 раза. Велосипеды на Авито в среднем стоили 12 000 рублей — это на 11% дешевле, чем феврале-марте. Детские в среднем обходились в 4 000 рублей — они также подешевели, на 7%. При этом на 87% выросли продажи беговелов — они в среднем стоили 2 000 рублей, цена снизилась на 9%.

Самокаты для взрослых стали покупать чаще в два раза. Их средняя цена составила 10 000 рублей — это на 8% ниже, чем в предыдущем периоде. Продажи детских самокатов выросли также вдвое — они в среднем стоили 13 000 рублей, прибавив в цене 17% за этот же период.

Скейтборды стали покупать чаще на 76%. Они в среднем стоили 2 000 рублей, что меньше на 9%, чем двумя месяцами ранее. Продажи роликов выросли на 75% — они в среднем обходились покупателям в 2 000 рублей. Лонгборды покупали чаще на 50%. В среднем они обходились в 5 000 рублей.

Также популярностью пользуются товары для водного спорта — их продажи за два месяца выросли на 12%. Продажи сапбордов выросли на 18%. В среднем они стоили 13 000 рублей, цена на них снизилась на 7%. Серфы стали покупать чаще на 7%. Средняя цена составила 17 000 рублей — они подешевели на 20% за два месяца.