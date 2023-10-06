Самарцу выплатили за Porsche более 200 тыс. р. из-за битвы собак с кошкой

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В среднем на каждый день приходится по 124 страховых случая с автовладельцами, застраховавшими свой транспорт по каско, отмечают эксперты страховой компании «Согласие». Только в первом полугодии компания выплатила водителям по полисам каско возмещения на общую сумму свыше 4,2 млрд руб.

В 36% случаях неприятности автомобилистов связаны со столкновениями на дорогах. Однако в некоторых ситуациях машины получают повреждения при совершенно неожиданных обстоятельствах – например, когда припаркованные автомобили повреждают животные.

Так, неординарная ситуация произошла на одной из улиц Самары, после которой ремонт Porsche Cayenne 2013 года выпуска потребовал 213 600 руб. Местный житель припарковался у «Магнита» и пошел за покупками. Выйдя из магазина, он увидел, что стая бродячих собак бегает вокруг внедорожника и с громких лаем бросается на автомобиль. Оказалось, что под машиной спряталась кошка, которую четвероногие пытались поймать. Кошка была спасена шокированным водителем, а вот у Porsche Cayenne после побоища повредились капот, правая передняя и обе левые двери, а также переднее крыло и боковое зеркало с правой стороны: собаки повсюду оставили царапины.

Автомобилисты также иногда сообщают о вмятинах и изъянах, оставленных кошками, грызунами и птицами. Минимальная стоимость ремонта после подобных инцидентов в этом году составила 9 180 руб.

«В рамках ОСАГО такие случаи не являются страховым событием, и возмещения не выплачиваются. Страховые выплаты из-за ущерба, нанесенного животными, осуществляются только по полисам каско, в которые включен соответствующий риск. Многие автовладельцы оформляют усеченное каско, которое покрывает ограниченный набор рисков – например, только угон и конструктивную гибель транспортного средства (когда ремонт из-за повреждений становится нецелесообразен). Или защищает только от повреждений при столкновении с другими транспортными средствами. Такие полисы обходятся существенно дешевле полного каско, однако не покрывают многие другие непредвиденные ситуации», – отметили специалисты «Согласия»