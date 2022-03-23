Самарцев предупреждают о гололеде

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Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

По данным синоптиков, в ближайшее время на территории региона прогнозируется колебания температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время, не исключается образование гололедицы. Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям и пешеходам.

Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Также нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Также Госавтоинспекция советует водителям не спешить с заменой шин и дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры.

В условиях сложных погодных условий инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.