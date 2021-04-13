Самарцев будут штрафовать за купание вне пляжей

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал поправки в региональный закон об административных нарушениях. В документе речь идет о введении новых штрафов. Назначать их будут за купание в местах, где это запрещено.

— В законе уже была прописана административная ответственность за купание на пляже в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями. Однако большая часть смертельных происшествий происходит в необорудованных для купания местах, то есть не на пляжах. Поэтому текст закона изменили. Штраф будут назначать «за купание в местах на водных объектах общего пользования, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями», — поясняли авторы поправок в закон.

Сумма штрафа, о котором идет речь, составляет от 500 до 1000 рублей. Назначать его также могут за прыжки в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания. Протоколы в отношении нарушителей уполномочены составлять административные комиссии муниципалитетов, пишшет 63.ру.