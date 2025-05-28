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30 мая в 13.00 самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятии "Всемирный день попугаев"!

В Самарском зоопарке содержится 9 видов! Гостям расскажут, какой попугай самый умный, самый крупный, самый крошечный, о способности птиц запоминать слова и имитировать различные звуки, о семейных отношениях и разнообразии окрасов.

В программе так же показательное кормление попугаев и занимательная викторина об этих удивительных птицах.

Если вы собрались завести дома попугая, но не знаете с чего начать, то смело можете задавать свои вопросы сотруднику зоопарка.

ул. Ново-Садовая 146.

150 -300 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

с 13-00 до 14-00

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Фото: группа зоопарка ВК