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Самарский зоопарк действительно может не получить лицензию на работу

13 сентября 2021 11:20
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Самарский зоопарк действительно может не получить лицензию на работу

Самарский зоопарк действительно может не получить лицензию на работу. Об этом 63.RU cообщила глава регионального Министерства культуры Татьяна Мрдуляш.

— Раньше подобных требований к зоопаркам не предъявляли. Однако из-за изменения федерального законодательства все учреждения должны получить лицензии. Без такого документа зоопарк не может работать, — пояснила Татьяна Мрдуляш.

По ее словам, в Самарском зоопарке не соответствуют новым требования условия содержания и размеры вольеров для 17 видов животных. Для строительства новых нет места. Поэтому сейчас зоопарк и Минкульт рассматривают возможность постройки ангаров для некоторых животных на другой площадке.

— Это решение позволит зоопарку обратиться в лицензирующий орган за получением разрешения на работу, — добавила Татьяна Мрдуляш.

Правда, точное место министр не обозначила. Сейчас Самарский зоопарк располагается на участке площадью 0,23 га на улице Ново-Садовой. Там содержат 1500 животных, относящихся к 236 биологическим видам, 97 из которых занесены в Красные книги — международную, Российской Федерации, Самарской области. Также зоопарку принадлежит сафари-парк в Кинельском районе.

О том, что учреждение нуждается в расширении, власти заявили еще в 2007 году. Для него даже выбрали участок — в границах улиц Алма-Атинской и Ракитовского шоссе. Правда, впоследствии появился еще один вариант — в микрорайоне Южный город.

Новый зоопарк планировали построить на участке в 60–80 га и разместить там 16 300 животных. Также там хотели сделать зону рекреации, которая будет включать в себя лес, дороги, тропинки, малые архитектурные формы, статуи, фонтаны, мосты через искусственные водоемы. Однако денег на реализацию проекта до сих пор не нашли.

Теги: зоопарк лицензия

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