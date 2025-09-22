171

Самарский цифровой сервис «Мой регион» претендует на победу в премии «Народное признание»

Сервис «Мой регион», разработанный в рамках цифровой экосистемы «Карта жителя Самарской области», вошел в число финалистов всероссийской премии «Народное признание». Конкурс проводится в рамках XIII Всероссийского форума «ПРОФ-IT», церемония награждения победителей которого состоится 15 октября 2025 года в Омске.

«Народное признание» – единственный в России конкурс в сфере IT, где победителей определяют исключительно пользователи путем открытого онлайн-голосования. Таким образом, граждане сами отмечают цифровые сервисы, которые реально повышают комфорт повседневной жизни и упрощают взаимодействие с государством.

Проект «Мой регион» представляет собой комплексный механизм коммуникации с жителями, запущенный в декабре 2024 года на интернет-портале (https://card.samregion.ru) и в мобильном приложении «Карта жителя Самарской области». Сервис предлагает контентное наполнение о мерах поддержки, локациях и региональных событиях, сгруппированных по ключевым тематикам:

«Волонтерство»: Предоставляет актуальную информацию о волонтерских мероприятиях в области. Интегрирован с федеральной платформой `dobro.ru` для формирования единого календаря событий.

«Экология»: Направлен на популяризацию раздельного сбора отходов и развитие экологической культуры. Включает интерактивную карту и список пунктов приема твердых коммунальных отходов.

«Здоровье»: Агрегирует ссылки на государственные сервисы в сфере здравоохранения, информацию о спортивных мероприятиях, объектах для занятия спортом и сдачи норм ГТО, а также данные о компаниях, предоставляющих скидки держателям Карты жителя.

Ключевой особенностью сервиса является персонализированное информирование пользователей: держатели Карты жителя получают уведомления о событиях и мероприятиях непосредственно в личный кабинет на портале и в мобильном приложении.

Онлайн-голосование за проекты премии «Народное признание» проходит с 22 сентября по 1 октября 2025 года на официальном сайте форума «ПРОФ-IT». Для поддержки самарского сервиса «Мой регион» необходимо:

1. Перейти по ссылке: https://prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie/servis-kommunikatsii-s-grazhdanami-moy-region

2. Пройти авторизацию.

3. Отдать свой голос за проект.

Проект, набравший наибольшее количество голосов, получит право использовать специальную эмблему премии – знак общественного доверия и признания.

Фото: министерство цифрового развития и связи Самарской области