Самарский цифровой сервис «Мой регион» претендует на победу в премии «Народное признание» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский цифровой сервис «Мой регион» претендует на победу в премии «Народное признание» 

22 сентября 2025 14:29
171
Сервис предлагает контентное наполнение о мерах поддержки, локациях и региональных событиях, сгруппированных по ключевым тематикам.

Самарский цифровой сервис «Мой регион» претендует на победу в премии «Народное признание» 

Сервис «Мой регион», разработанный в рамках цифровой экосистемы «Карта жителя Самарской области», вошел в число финалистов всероссийской премии «Народное признание». Конкурс проводится в рамках XIII Всероссийского форума «ПРОФ-IT», церемония награждения победителей которого состоится 15 октября 2025 года в Омске.
«Народное признание» – единственный в России конкурс в сфере IT, где победителей определяют исключительно пользователи путем открытого онлайн-голосования. Таким образом, граждане сами отмечают цифровые сервисы, которые реально повышают комфорт повседневной жизни и упрощают взаимодействие с государством.
Проект «Мой регион» представляет собой комплексный механизм коммуникации с жителями, запущенный в декабре 2024 года на интернет-портале (https://card.samregion.ru) и в мобильном приложении «Карта жителя Самарской области». Сервис предлагает контентное наполнение о мерах поддержки, локациях и региональных событиях, сгруппированных по ключевым тематикам:

«Волонтерство»: Предоставляет актуальную информацию о волонтерских мероприятиях в области. Интегрирован с федеральной платформой `dobro.ru` для формирования единого календаря событий.
«Экология»: Направлен на популяризацию раздельного сбора отходов и развитие экологической культуры. Включает интерактивную карту и список пунктов приема твердых коммунальных отходов.
«Здоровье»: Агрегирует ссылки на государственные сервисы в сфере здравоохранения, информацию о спортивных мероприятиях, объектах для занятия спортом и сдачи норм ГТО, а также данные о компаниях, предоставляющих скидки держателям Карты жителя.

Ключевой особенностью сервиса является персонализированное информирование пользователей: держатели Карты жителя получают уведомления о событиях и мероприятиях непосредственно в личный кабинет на портале и в мобильном приложении.

Онлайн-голосование за проекты премии «Народное признание» проходит с 22 сентября по 1 октября 2025 года на официальном сайте форума «ПРОФ-IT». Для поддержки самарского сервиса «Мой регион» необходимо:
1.  Перейти по ссылке: https://prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie/servis-kommunikatsii-s-grazhdanami-moy-region 
2.  Пройти авторизацию.
3.  Отдать свой голос за проект.

Проект, набравший наибольшее количество голосов, получит право использовать специальную эмблему премии – знак общественного доверия и признания.

 

Фото: министерство цифрового развития и связи Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
22 сентября 2025, 16:32
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Экономика
105
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
22 сентября 2025, 16:24
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения». Общество
101
Будьте внимательны и осторожны!
22 сентября 2025, 15:45
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
122
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
Весь список