Самарский Росреестр провел семинар для застройщиков

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Более 1 300 заявлений на государственную регистрацию договора долевого участия в строительстве поступило в самарский Росреестр в 1 квартале 2025 г.

Об итогах 1 квартала, реализации Федерального закона от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровых инструментах для подачи юридическими лицами документов в электронном виде и требованиях к форме таких документов рассказали спикеры Управления на семинаре-совещании для застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

Сотрудники регионального Росреестра ответили на вопросы представителей компаний-застройщиков, относительно вступивших в законную силу изменений, обязывающих заключать договоры долевого участия исключительно в электронном виде. Особый интерес участников семинара вызвала наглядная демонстрация Национальной системы пространственных данных, в частности, полезные для застройщиков сервисы «Карта» и «Градостроительная проработка онлайн».

«В течение двух лет самарский Росреестр организовывал регулярные семинары, обучающие застройщиков электронной подаче документов на государственную регистрацию, – комментирует Алена Стуликова, руководитель управления контроля (надзора) в сфере долевого строительства Министерства строительства Самарской области. – По этой причине переход на обязательный электронный документооборот прошел для самарских застройщиков довольно легко и быстро. Постоянное взаимодействие Росреестра с Министерством строительства Самарской области и застройщиками помогает качественно и грамотно подготавливать и подавать документы, исключая приостановления учетно-регистрационной действий».

Фото: Управление Росреестра по Самарской области