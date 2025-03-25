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Самарские транспортные полицейские проводят профилактические мероприятия на территории оперативного обслуживания

25 марта 2025 16:58
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Основная цель – предотвращение травматизма на объектах транспорта, а также предупреждение, выявление и пресечение правонарушений.

Сотрудники самарской транспортной полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт». Основная цель – это предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, предотвращение травматизма на объектах транспорта.

Так, в преддверии детских каникул начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Не́чесова встретилась с учащимися начальных классов МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов им. Е.А. Зубчанинова» г.о. Самара. Образовательное учреждение находится рядом с железной дорогой и многие ученики по дороге в школу идут через железнодорожные пути. Алла Альбертовна рассказала ребятам об основных правилах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Во время мероприятия ребята еще раз повторили, как правильно переходить железную магистраль, узнали, какие виды переходов существуют. Подполковник полиции напомнила, что при нахождении в непосредственной близости с железной дорогой обязательно нужно снять капюшон и, конечно, не пользоваться наушниками.

Далее артисты театральной мастерской «МаскаРад» показали ребятам интерактивный кукольный спектакль «Моя семья – моё богатство». В нем любимые мультипликационные персонажи, такие как Умка, львёнок, три поросенка, девочка Маша и другие, рассказали ребятам о семье, её традициях, об отношениях с родственниками. Ребята узнали, что всегда и во всем существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не попасть в неприятные ситуации или случайно не совершить что-то плохое.

В конце мероприятия Алла Не́чесова ещё раз напомнила, что дети – самое дорогое, что есть у родителей. И что ребятам обязательно нужно слушать советы своих родных.

 

Фото:   пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

 

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