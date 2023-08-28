Самарские росгвардейцы стали призерами чемпионата Приволжского округа Росгвардии по самбо

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В Нижнем Новгороде состоялся ежегодный чемпионат Приволжского округа Росгвардии по самбо памяти главного тренера спортивной команды округа подполковника Михаила Фролова.

В мероприятии приняла участие 21 команда из различных подразделений Приволжского округа Росгвардии, в том числе и команда Управления Росгвардии по Самарской области. 94 спортсмена в разных весовых категориях боролись за титул чемпиона.

В командном зачете первое место заняли военнослужащие из саровской дивизии, серебро турнира у команды Управления Росгвардии по Самарской области. Замкнули тройку лидеров спортсмены из кировского соединения.

Награды победителям вручил первый заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Игорь Князев. Обратившись к участникам, он поблагодарил борцов за достойное выступление, проявленную волю к победе и пожелал успехов и высоких спортивных достижений, сообщает .пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области