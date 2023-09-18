Самарские регбисты стали победителями международных Иссык-Кульских спортивных игр

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В Кыргызстане прошли традиционные международные Иссык-Кульские спортивные игры. В них приняли участие более 1500 спортсменов не моложе 18 лет из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, Ирана, США, Китая и Швеции. Сильнейших определяли в 22 видах спорта.



В турнире по пляжному регби российские спортсмены завоевали золотые медали. В составе национальной сборной выступили спортсмены Самарской области - Георгий Андронов, Кирилл Дорофеев, Сергей Власов, Виталий Соловьев, Амир Шамшутдинов, а также тренер Максим Саврасов.

Фото: минспорта СО