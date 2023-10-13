Самарские полицейские на трассе спасли котят

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Жизни и здоровью животных ничего не угрожает, они обрели хозяев.

Находясь на маршруте патрулирования автодороги М-5, при проверке документов у дальнобойщика, сотрудники Госавтоиспекции увидели, как из под колес большегруза на трассу выбежали два котенка. Бездомные малыши нуждались в помощи и громко мяукали. Полицейские пытались найти маму-кошку, но не нашли. Сотрудники Госавтоинспекции решили пристроить котят и предложили одного из них забрать водителю грузового транспорта. Дальнобойщик обрадовался возможности обрести нового напарника, - как он сказал рыжего автопилота. Второй малыш стал приятным прибавлением в семье дорожного полицейского.