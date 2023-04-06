Самарская вокалистка представит 63-й регион на Всероссийском конкурсе  "Звезда — 2023"

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В этом году Самарскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда — 2023" (16+) представляет юная певица Анна Черноталова. Из нескольких сотен претендентов в регионе она успешно прошла отбор и теперь участвует в конкурсе, сообщает sovainfo.ru.

Соперниками Ани станут представители 88 регионов России. Победителем конкурса провозгласят не только самого вокалиста, но и регион, который он представляет.

На счету у самарской певицы уже много побед во всероссийских и международных конкурсах. Она была участницей проекта "Голос. Дети", победителем международного телевизионного проекта "Во весь голос", финалисткой национального отбора "Детского Евровидения" и телепроекта "Битва талантов", а также победителем в своей возрастной категории телевизионного конкурса "Большая сцена".

"Звезда — 2023" — один из первых взрослых проектов для Ани. До этого она участвовала в детских или подростковых.

Выступления участников начнут выходить на телевидении с ближайшей субботы. А эфир с участием Анны Черноталовой покажут на следующей неделе, 15 апреля. Земляки могут поддержать вокалистку в интернет-голосовании.

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