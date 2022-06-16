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Самарская таможня выявила организацию, уклонявшуюся от уплаты таможенных платежей

16 июня 2022 12:58
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Самарская таможня выявила организацию, уклонявшуюся от уплаты таможенных платежей

Сотрудниками Самарской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.194 УК РФ ( уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) в отношении генерального директора предприятия, занимающегося картонажным и стекольным производством. 

Согласно материалам уголовного дела, бизнесмен, выступая декларантом организации, при декларировании товаров предоставлял таможенному органу недостоверные сведения о величине транспортных расходов на их доставку. В результате чего данные действия привели к занижению таможенной стоимости  и, соответственно, к неуплате таможенных платежей на общую сумму 6 млн рублей.

Наказание по ч.1 ст. 194УК РФ предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

     

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