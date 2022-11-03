Самарская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора

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Самарская область заняла 8 место в интегральном рейтинге «РЕГИОН-НКО2022» и третье - по социальной значимости деятельности НКО (первое – Москва, второе – Санкт-Петербург). Рейтинг субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора представили эксперты специального проекта Общественной палаты Российской Федерации в партнёрстве с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика».

Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда Президентских грантов, по числу победителей и по объёмам получаемой поддержки.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что НКО – это большой резерв для развития всего региона. По итогам двух прошедших конкурсов 2022 года поддержку Фонда Президентских грантов получили 129 НКО региона на общую сумму 233,5 млн рублей. Это лучший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигаются, - отметил на одной из встреч с представителями общественности Губернатор Дмитрий Азаров. - Мы вместе можем делать больше. Больше важных, добрых, нужных дел во имя и во благо человека».

По инициативе общественников в области реализуются значимые всероссийские и региональные проекты. Среди них уже целый ряд значимых, всероссийских мероприятий, которые состоялись благодаря инициативе НКО. В их числе «СамФест» - конкурс-фестиваль, который традиционно собирает на самарской земле талантливых и креативных людей со всей страны. Но больше всего грантовых средств привлечено на проекты по поддержке и повышению качества жизни семей, соцобслуживание, охрану здоровья детей и взрослых, проживающих в нашем регионе.

Сейчас особую актуальность получила работа некоммерческих, добровольческих и волонтерских организаций во взаимодействии с органами власти по поддержке жителей Донбасса, военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьей. Этому вопросу уделяет первостепенное значение Президент страны Владимир Путин. Глава региона на недавней встрече с Президентом рассказал о проводимой работе. Особо подчеркнув, что Самарская область стала первым регионом, где начали формирование социальных паспортов семей военнослужащих. Эта работа проводится на системной основе и с использованием современных технологий.

В рейтинге по уровню и качеству развития некоммерческого сектора участвовали 85 регионов страны. Он учитывает уровень поддержки НКО властями, медиаактивность самих общественных организаций, социальную и экономическую значимость реализуемых проектов.

Фото: администрация Самары