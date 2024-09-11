Самарская область присоединилась к единой «Всероссийской ярмарке»

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В Волгоградской, Свердловской, Самарской, Ярославской областях, Красноярском крае, Приморском крае, Ставропольском крае, Донецкой Народной Республике и Республике Башкортостан и других субъекта РФ с сентября по октябрь текущего года проходит единая «Всероссийская ярмарка».



Ярмарка проходит одновременно в 15 субъектах РФ и будет оформлена в едином узнаваемом фольклорном стиле. Проект реализуется Минпромторгом России совместно с Советом Федерации. Проведение подобных мероприятий способствует продвижению отечественной продукции на рынках, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также укреплению культурных связей и традиций.



Самарская ярмарка расположилась около Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина. Посетители ярмарки могут приобрести различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты как местных производителей, так и фермеров из других регионов. Также свою продукцию могут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе.



«Всероссийская ярмарка» - это яркий пример того, как мы можем сочетать экономическое развитие с сохранением культурного наследия. Уверен, что это мероприятие станет важным шагом в развитии отечественной экономики и культурных связей между регионами», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.



Ярмарка – это удобный формат для реализация местной продукции, в том числе продуктов питания. Ввиду востребованности и масштабности подобного формата планируется, что в дальнейшем всё больше регионов РФ будут постепенно присоединяться к единой «Всероссийской ярмарке».



Всех гостей и жителей Самарской области ждут на единой «Всероссийской ярмарке» 13 сентября с 08:00 до 17:00.



фото: администрация Самары