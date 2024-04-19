Я нашел ошибку
Главные новости:
Вооружившись инвентарем и необходимыми расходными материалами студенты убирали прошлогоднюю листву, занимались подбором мусора, побелкой деревьев.
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
Введён форсированный режим отстаивания, фильтрования и обеззараживания.
Специалисты «РКС-Самара» усилили контроль при водоподготовке
В ходе встречи организаторы поблагодарили всех участников за достойную работу все эти годы и вручили почетные грамоты и благодарности.
Самарская область была отмечена на собрании Ассоциации разработчиков «Отечественный софт»
Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК жилые дома с централизованным горячим водоснабжением отсутствуют.
Энергетики отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в Самаре
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В регионе в предстоящие выходные дни пройдут рейдовые мероприятия ГИБДД
С участием артистов и солистов Самарской филармонии.
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Написать диктант смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений, а юные участники, набравшие максимальное количество баллов, получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения.
СОУНБ приглашает к участию в международной акции «Диктант Победы»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область была отмечена на собрании Ассоциации разработчиков «Отечественный софт»

19 апреля 2024 15:57
47
В ходе встречи организаторы поблагодарили всех участников за достойную работу все эти годы и вручили почетные грамоты и благодарности.

17-18 апреля делегация Самарской области приняла участие годовом собрании ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», которая в этом году отмечает свое 15-летие. Участниками и гостями встречи, которая состоялась в Москве в Общественной палате Российской Федерации, стали более 250 разработчиков программного обеспечения, представители министерств, институтов развития и отраслевых объединений.

На открытии председатель правления АРПП Наталья Касперская зачитала приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам юбилейного годового собрания. Также участников в формате видеообращения поздравил глава Минцифры России Максут Шадаев.

На собрании были представлены достижения ассоциации за 15 лет и обзор отрасли разработки ПО в России. Общий оборот членов АРПП в 2024 году составил 250 млрд рублей. Суммарная численность сотрудников ассоциации достигла 60 тыс. человек.

Число ИТ-компаний в России в 2024 году превысило 200 тысяч. Объем ИТ-рынка достиг 5,5 трлн руб., количество ИТ-специалистов составляет 857 тыс. человек. На ИТ-рынке наблюдается усиление роли государства, растет значение ИБ. По данным за 2023 год более 127 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях существуют по направлению ИТ.

Ключевым трендом по-прежнему остается импортозамещение. Госкомпании сегодня сохраняют лидерство как основной сегмент рынка госзакупок ПО, и по состоянию на 2023 год закупки составляют 74,9% от всего объема.

В ходе встречи организаторы поблагодарили всех участников за достойную работу все эти годы и вручили почетные грамоты и благодарности. Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков получил из рук Натальи Касперской благодарность Правительству Самарской области за совместную работу в продвижении отечественного ПО.

Следует отметить, что Самарская область традиционно является лидером по объему промышленности среди субъектов РФ. Экономика региона насчитывает порядка 400 крупных предприятий и 4 тысяч средних организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля. Поэтому одной из наиболее актуальных задач сегодня является поиск и внедрение импортонезависимого российского ПО с возможностью регулярной техподдержки и прямого диалога с разработчиками.

Также в прошлом году наш регион занял 5 место среди субъектов в группе «Лидеры» по уровню развития IT-индустрии, а в 2022 году вошел в ТОП-8 регионов по экспорту софтверных компаний, расположившись в группе «Лидеры.

В завершении мероприятия прошла дискуссия «Отечественный софт: от внедрения до продвижения», где эксперты обсудили специфику внедрения платформенных решений на предприятиях, вопросы совместимости ПО и железа, а также аспекты законодательства в ИТ.

 

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
181
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
624
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
373
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
370
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
507
Весь список