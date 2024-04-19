Самарская область была отмечена на собрании Ассоциации разработчиков «Отечественный софт»

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17-18 апреля делегация Самарской области приняла участие годовом собрании ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», которая в этом году отмечает свое 15-летие. Участниками и гостями встречи, которая состоялась в Москве в Общественной палате Российской Федерации, стали более 250 разработчиков программного обеспечения, представители министерств, институтов развития и отраслевых объединений.

На открытии председатель правления АРПП Наталья Касперская зачитала приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам юбилейного годового собрания. Также участников в формате видеообращения поздравил глава Минцифры России Максут Шадаев.

На собрании были представлены достижения ассоциации за 15 лет и обзор отрасли разработки ПО в России. Общий оборот членов АРПП в 2024 году составил 250 млрд рублей. Суммарная численность сотрудников ассоциации достигла 60 тыс. человек.

Число ИТ-компаний в России в 2024 году превысило 200 тысяч. Объем ИТ-рынка достиг 5,5 трлн руб., количество ИТ-специалистов составляет 857 тыс. человек. На ИТ-рынке наблюдается усиление роли государства, растет значение ИБ. По данным за 2023 год более 127 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях существуют по направлению ИТ.

Ключевым трендом по-прежнему остается импортозамещение. Госкомпании сегодня сохраняют лидерство как основной сегмент рынка госзакупок ПО, и по состоянию на 2023 год закупки составляют 74,9% от всего объема.

В ходе встречи организаторы поблагодарили всех участников за достойную работу все эти годы и вручили почетные грамоты и благодарности. Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков получил из рук Натальи Касперской благодарность Правительству Самарской области за совместную работу в продвижении отечественного ПО.

Следует отметить, что Самарская область традиционно является лидером по объему промышленности среди субъектов РФ. Экономика региона насчитывает порядка 400 крупных предприятий и 4 тысяч средних организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля. Поэтому одной из наиболее актуальных задач сегодня является поиск и внедрение импортонезависимого российского ПО с возможностью регулярной техподдержки и прямого диалога с разработчиками.

Также в прошлом году наш регион занял 5 место среди субъектов в группе «Лидеры» по уровню развития IT-индустрии, а в 2022 году вошел в ТОП-8 регионов по экспорту софтверных компаний, расположившись в группе «Лидеры.

В завершении мероприятия прошла дискуссия «Отечественный софт: от внедрения до продвижения», где эксперты обсудили специфику внедрения платформенных решений на предприятиях, вопросы совместимости ПО и железа, а также аспекты законодательства в ИТ.

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области