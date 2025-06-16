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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на Летние органные вечера в свой зал! Предлагаем вместе совершить музыкальное путешествие по разным странам и эпохам. Программы всех вечеров разные, но во всех концертах обязательно будет звучать музыка И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, 340-летие со дня рождения которых мы празднуем в этом году.

19 июня 19.30 (четверг) Музыка Германии и Италии

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Дж. Перголези, А. Кальдара, Дж. Бонончини, Д. Чимароза, В. Беллини

26 июня 19.30 (четверг) Музыка Англии и Германии

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, И.К. Баха, Г.Перселла, Дж. Стенли, Э. Элгара

Исполнители:

Юлия Маркова (меццо-сопрано)

Анна Лазанчина (флейта)

Анна Карпова (орган)

6+

Вход: 500 руб. и 350 руб. (школьники, студенты, пенсионеры)

Информация:

333 14 26,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34.