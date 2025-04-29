Самара вошла в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах

Я нашел ошибку
Главные новости:
В главном бою вечера российский боксер Дмитрий Кудряшов по итогам шести раундов единогласным решением судей победил американца Райделла Букера.
В Самаре состоялся очередной турнир серии «Бокс на Волге»
Из-за переезда в другую квартиру хозяйка была вынуждена попросить свою знакомую позаботиться о питомце.
Благодаря судебным приставам Самары собака по возвращена счастливой хозяйке
Вход свободный!
В СОУНБ пройдёт Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне»
Ежедневно отрабатываются десятки заявок, часто по одним и тем же адресам.
Бригады "РКС-Самара" устранили 444 засора в апреле этого года
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 30 апреля местами в Самарской области сохранятся заморозки -0, -2 С
Предложение доступно для новых и действующих клиентов билайна при покупке комплекта с бонусными рублями на связь и сим-картой с тарифом, участвующим в акции.
билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»
Только 33% самарцев одобряют введение курса семьеведения в школах
Только 33% самарцев одобряют введение курса семьеведения в школах
В Самарской области определили победителя молодежной научно- познавательной игры «УМНИКИ» – 2025!
В Самарской области определили победителя молодежной научно- познавательной игры «УМНИКИ» – 2025!
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара вошла в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах

29 апреля 2025 13:48
135
Самара вошла в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах

Аналитики Яндекса проанализировали покупки в 4000 кинозалах по всей стране и выяснили, какие места в кинотеатрах разбирают в первую очередь.

Аналитики Яндекса изучили данные о покупках билетов в кино в более 4000 залах с декабря 2021 года по январь 2025 года. На основе этих данных был составлен рейтинг городов России по количеству мест в кинозалах, а также проанализированы самые популярные места, которые зрители покупают в первую очередь. Топ-10 возглавила Москва, а Самара расположилась на пятом месте. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Москва — 129 000 мест в кинозалах
  2. Санкт-Петербург — 51 000
  3. Екатеринбург — 14 707
  4. Новосибирск — 11 663
  5. Самара — 10 557
  6. Нижний Новгород — 10 019
  7. Ростов-на-Дону — 9 162
  8. Казань — 9 125
  9. Пермь — 9 108
  10. Воронеж — 8 991

Рейтинг составлен на основе данных Кинопоиска и Яндекс Афиши. В рамках исследования аналитики изучили заказы пользователей билетного сервиса и выяснили, что девятый ряд, девятое место – самое «горячее» кресло в среднестатистическом кинозале России. Именно его, по данным Кинопоиска и Яндекс Афиши, покупают чаще всего. Чем меньше в зале рядов, тем дальше от экрана стараются расположиться зрители. Первым делом раскупают билеты в середине ряда, а популярность конкретного ряда на сеансе зависит от жанра фильма, который в этом зале показывается, времени показа и размера зала.

Пресс-материалы: https://disk.yandex.ru/d/Ku4l_aIWMHg2bg

Подробнее о проведённом исследовании, а также самые необычные заказы и тепловые карты культовых кинотеатров России – в материале редакции Кинопоиска: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4011092/

Среднестатистический зал в российском кинотеатре состоит из девяти рядов по 17 мест в каждом. Большие залы в кинотеатрах России вмещают от 16 рядов, малые – до девяти. В малых и средних залах активно выбирают последние ряды — на 55% и 20% чаще, чем посередине, а в больших залах последний ряд интересует покупателей на 32% меньше, чем середина центрального.

Чаще всего посетители кинотеатров покупают по два билета. Таких заказов на Кинопоиске и Яндекс Афише в два раза больше, чем с одним билетом, и в четыре раза больше, чем с тремя. Меньше 3% посетителей кинотеатров покупают от пяти билетов на один сеанс.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
198
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
188
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
341
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
349
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1050
Весь список