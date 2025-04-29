Самара вошла в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах

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Аналитики Яндекса проанализировали покупки в 4000 кинозалах по всей стране и выяснили, какие места в кинотеатрах разбирают в первую очередь.

Аналитики Яндекса изучили данные о покупках билетов в кино в более 4000 залах с декабря 2021 года по январь 2025 года. На основе этих данных был составлен рейтинг городов России по количеству мест в кинозалах, а также проанализированы самые популярные места, которые зрители покупают в первую очередь. Топ-10 возглавила Москва, а Самара расположилась на пятом месте. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

Москва — 129 000 мест в кинозалах Санкт-Петербург — 51 000 Екатеринбург — 14 707 Новосибирск — 11 663 Самара — 10 557 Нижний Новгород — 10 019 Ростов-на-Дону — 9 162 Казань — 9 125 Пермь — 9 108 Воронеж — 8 991

Рейтинг составлен на основе данных Кинопоиска и Яндекс Афиши. В рамках исследования аналитики изучили заказы пользователей билетного сервиса и выяснили, что девятый ряд, девятое место – самое «горячее» кресло в среднестатистическом кинозале России. Именно его, по данным Кинопоиска и Яндекс Афиши, покупают чаще всего. Чем меньше в зале рядов, тем дальше от экрана стараются расположиться зрители. Первым делом раскупают билеты в середине ряда, а популярность конкретного ряда на сеансе зависит от жанра фильма, который в этом зале показывается, времени показа и размера зала.

Пресс-материалы: https://disk.yandex.ru/d/Ku4l_aIWMHg2bg

Подробнее о проведённом исследовании, а также самые необычные заказы и тепловые карты культовых кинотеатров России – в материале редакции Кинопоиска: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4011092/

Среднестатистический зал в российском кинотеатре состоит из девяти рядов по 17 мест в каждом. Большие залы в кинотеатрах России вмещают от 16 рядов, малые – до девяти. В малых и средних залах активно выбирают последние ряды — на 55% и 20% чаще, чем посередине, а в больших залах последний ряд интересует покупателей на 32% меньше, чем середина центрального.

Чаще всего посетители кинотеатров покупают по два билета. Таких заказов на Кинопоиске и Яндекс Афише в два раза больше, чем с одним билетом, и в четыре раза больше, чем с тремя. Меньше 3% посетителей кинотеатров покупают от пяти билетов на один сеанс.