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Самарскую область и Францию связывают долгосрочные партнерские отношения, активно развивается отношения в образовательной и культурной плоскостях.
Самара станет центром празднования 20-летия "Альянс Франсез" в России
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Самара станет центром празднования 20-летия "Альянс Франсез" в России

18 ноября 2021 17:11
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Самарскую область и Францию связывают долгосрочные партнерские отношения, активно развивается отношения в образовательной и культурной плоскостях.

В 2021 году организации «Альянс Франсез» в России исполняется 20 лет. Город Самара, как место проведения дня рождения Альянс Франсез, был выбран не случайно. Первый Альянс Франсез был открыт в Самаре еще в 1910 году, когда жители города выступили с предложением о создании «Общества по распространению французского языка».

Однако в 1919 году организация была закрыта. Почти век спустя Альянс Франсез возобновил свою деятельность в России, и первым городом, который принял Альянс, стала Самара. Появление организации стало возможным благодаря активной поддержке самарских жителей, многие из которых до сегодняшнего дня входят в состав Административного совета Альянса. Организация была открыта 3 июля 2001 года президентом Франции Жаком Шираком.

Самара стала центром празднования юбилея организации «Альянс Франсез» в России в год, объявленный Годом перекрестного межрегионального (во французской версии – децентрализованного) сотрудничества между Россией и Францией. Самарскую область и Францию связывают долгосрочные партнерские отношения, активно развивается отношения в образовательной и культурной плоскостях. С 2008 года гимназия №3 находится под патронажем Посольства Франции (заключена Хартия о сотрудничестве), «Альянс Франсез Самара» ведет активную культурно-образовательную деятельность, организует спектакли, концерты, выставки, встречи с участием французских артистов, ученых и других интересных личностей, а также проводит конкурсы для изучающих французский язык и интересующихся французской культурой. 

По случаю 20-летия организации «Альянс Франсез» в России с 19 ноября по 20 ноября в Самаре будут организованы мероприятия, которые посетит Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России, господин Пьер Леви, в сопровождении делегации: первого секретаря посольства Франции, советника по космосу посольства Франции, советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России и других. Поздравить Альянс Франсез с юбилеем также приедут представители Альянс Франсез со всей России и другие видные деятели.

Так, 19 ноября 2021г. в 10:00 в Гимназии №3 по адресу (г. Самара, ул. Степана Разина, 22а) состоится торжественное вручение знака качества LabelFranceEducation Гимназии №3. Фабрис Руссо, советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России, и Фредерик Вийом, атташе по сотрудничеству в области образования Посольства Франции в России, посетят по этому случаю Гимназию с официальном визитом. Данный знак качества был присвоен Гимназии №3 20 октября 2021г. Награда очень почётная: на сегодняшний день по всей России лишь 18 учреждений отмечены таким знаком европейского качества.

В 19:00 в Самарской государственной филармонии пройдет концерт Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением народного артиста России, дирижера Михаила Щербакова – «Симфонический вечер с французским акцентом». Французские мелодии из известных фильмов, опер и балетов перенесут вас на очаровательные улочки Монмартра, а поздравления от коллег и партнёров напомнят историю и знаменательные события организации!

Также в программе визита почетных гостей из Франции запланировано посещение АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», филиала «Государственной Третьяковской галереи» в Самаре и других знаковых мест областной столицы.

 

Теги: Самара

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