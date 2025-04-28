Самара стала центром культурной жизни Федеральной службы исполнения наказаний России

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В столице губернии прошел фестиваль «Планета молодых», на который съехались курсанты вузов ведомства со всей страны. Основная тема творческих номеров – любовь к Родине и 80-летие Победы.

150 курсантов вузов ФСИН России из девяти городов страны представили номера в самых разных жанрах – от художественного слова до вокальных и танцевальных выступлений. Есть волнение, здоровый азарт и желание победить, считает курсант Воронежского института ФСИН Карина Кузнецова.

– Эмоции волнительные, хотя мы долго готовились, репетировали. У нас номер называется «От Волги до Енисея», он включает в себя и танцы и вокал. Постарались отразить в нем широту русской души! – рассказала участница конкурса.

Искренние слова и неподдельные эмоции тронули сердце почетного гостя фестиваля Героя России Максима Девятова.

– Проявление талантов в таком ключе – это ваша самоидентичность. Самоидентичность как русского народа. И это очень радует глаз и греет душу мне как воину и тем ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, – поделился впечатлениями Максим Девятов.

Организаторами фестиваля творчества курсантов стали Центр организации учебно-воспитательной работы ФСИН России и Самарский юридический институт этого силового ведомства. Начальник вуза Дмитрий Панарин пожелал участникам сохранить творческий потенциал на все годы службы.

– Я хочу вам сказать, что у вас есть два козыря – это молодость и время. Цените эти ресурсы! Человек силен в балансе – надо заниматься и профессией – будь то оперативник, воспитатель, конвоир, но, в целом, и не терять себя, посвящать себя творчеству, что сегодня вы блестяще продемонстрировали, – считает Дмитрий Панарин.

Помимо творческой составляющей, для курсантов из всех частей страны от Владивостока до Калининграда было интересно посмотреть наш замечательный город – Самару.

Хорошие впечатления о творческом фестивале и городе на Волге курсанты увезут в свои регионы. А дальше продолжится служба – непростая, но очень нужная.