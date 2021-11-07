Самара приняла участие в онлайн-мероприятии "От военного парада 1941 года до победного марша в Берлине"

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Ровно 80 лет назад - 7 ноября 1941 года - военный парад прошёл сразу в трех городах: Москве, Куйбышеве, Воронеже. Участниками телемоста помимо городов-участников парада 1941 года стали Волгоград, Ярославль, Ахтубинск.

Цель онлайн-встречи - поделиться знаниями о событиях, проходивших ровно 80 лет назад, вспомнить заслуги героев Великой Отечественной войны, рассказать о деятельности поисковых отрядов.

В телемосте от Самары принял участие актив музея боевой славы МБОУ лицея "Технический".

В этом году из-за эпидемиологической обстановки массовых мероприятий не будет. Жители региона могут принять участие в челленджах: выложить свои фотографии с Парада Памяти прошлых лет и рассказать о своем участии в нем, а также вспомнить истории своих семей, которые связаны с запасной столицей.

Фото: администрация Самары