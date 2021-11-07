Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 629 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию запасной столицы СССР и военному параду 7 ноября 1941 года.
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
В телемосте от Самары принял участие актив музея боевой славы МБОУ лицея "Технический".
Самара приняла участие в онлайн-мероприятии "От военного парада 1941 года до победного марша в Берлине"
До конца ноября для несовершеннолетних на территории Самарской области отменены детско-юношеские соревнования.
Минспорт СО: о посещении спортивных залов и бассейнов с 8 ноября   
В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой, церемония прошла в режиме онлайн.
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
«Land Rover» врезался в световую опору. Погибли водитель и пассажир автомобиля.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП на улице Демократической в Самаре
Следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
СК предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти мужчина вынес из арендованной на сутки квартиры бытовую технику
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара приняла участие в онлайн-мероприятии "От военного парада 1941 года до победного марша в Берлине"

7 ноября 2021 15:22
161
В телемосте от Самары принял участие актив музея боевой славы МБОУ лицея "Технический".

Ровно 80 лет назад - 7 ноября 1941 года - военный парад прошёл сразу в трех городах: Москве, Куйбышеве, Воронеже. Участниками телемоста помимо городов-участников парада 1941 года стали Волгоград, Ярославль, Ахтубинск. 

Цель онлайн-встречи - поделиться знаниями о событиях, проходивших ровно 80 лет назад, вспомнить заслуги героев Великой Отечественной войны, рассказать о деятельности поисковых отрядов. 

В телемосте от Самары принял участие актив музея боевой славы МБОУ лицея "Технический".

В этом году из-за эпидемиологической обстановки массовых мероприятий не будет. Жители региона могут принять участие в челленджах: выложить свои фотографии с Парада Памяти прошлых лет и рассказать о своем участии в нем, а также вспомнить истории своих семей, которые связаны с запасной столицей.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Работа организаций возобновляется, услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трёх документов.
6 ноября 2021  18:55
Оперштаб СО: режим нерабочих дней не продлен в Самарской области
1743
Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера.
4 ноября 2021  18:22
Дмитрий Азаров: в День народного единства – мы вместе!
1641
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
3 ноября 2021  14:04
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
1472
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 ноября 2021  14:00
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1043
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
3 ноября 2021  11:35
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
1264
Весь список