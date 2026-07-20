Самара планирует и дальше развивать российско-абхазскую дружбу»  

Иван Носков встретился с участниками творческих коллективов и воспитанниками спортивных школ городского округа Самара, принимавших участие в праздновании 2510-летия со дня основания города Сухум (Республики Абхазия).



В гастролях при поддержке администрации города Самары приняли участие Самарский концертный духовой оркестр, детский музыкальный театр «Задумка», молодежный хор «Самара», театр «Пластилиновый дождь» и танцевальный коллектив «Talento». Участники коллективов поделились своими впечатлениям о поездке, рассказали о том, как прошли гастроли. Творческие коллективы исполнили композиции, которые звучали со сцены в День города Сухума. Также участники встречи и глава города Иван Носков обсудили планы на будущее и возможность пригласить творческие коллективы Республики Абхазия с ответным визитом в Самару.



«Наши дети готовили специальную программу целый месяц, чтобы показать лучшее, что умеют, на Дне города Сухума, и они прекрасно справились! Но самое главное – мы привезли не только аплодисменты зрителей, но и новые дружеские связи: познакомились с замечательным местным коллективом «Спутник», договорились об обмене опытом и взаимных визитах. Эта поездка стала настоящим праздником творчества и дружбы, и мы очень рады, что благодаря вниманию и поддержке Ивана Николаевича и администрации города наши ребята получили такой уникальный опыт!», – сказала художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка» Елена Колотовкина.



Воспитанники городских спортивных школ приняли участие в «Кубке Абхазии» по дзюдо, матчевой встрече по настольному теннису, товарищеской игре по футболу, показательных выступлениях по акробатическому рок-н-роллу. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №14 стали победителями и призерами «Кубка Абхазии»: Варвара Свешникова и Халид Гагаев заняли первые места, Виктория Горлищева – второе место, Станислав Чекенев и Роман Гайлеш – третье место.



«Я очень хотела победить на этих соревнованиях и усиленно к ним готовилась. Для меня было важно хорошо выступить, не подвести тренера, наш город и страну. Рада, что все получилось и я стала победительницей турнира в своем весе. Сам город тоже очень понравился – мы ходили на море, успели не только посоревноваться, но и отдохнуть. Спасибо всем, кто организовал для нас такую поездку!» – поделилась впечатлениями воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №14 Варвара Свешникова.

В ходе встречи юные спортсмены задали ряд вопросов главе города Ивану Носкову и предложили свои идеи по развитию физической культуры и спорта в Самаре. Ребята выступили с инициативой провести ответный матч-реванш со сборной Абхазии на домашнем поле – после совместных спортивных сборов. Также прозвучали идеи включить базовые занятия по шашкам в программы детских садов и создать городские школьные лиги по этому виду.



Напомним, в 2025 года глава городского округа Самара Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Сухума Тимуром Агрба и главой администрации Гудаутского района Валерием Авидзба. Соглашение предусматривает взаимодействие в сферах туризма, культуры, образования, спорта, экономики и привлечения инвестиций.