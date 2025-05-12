С 13 по 19 мая в регионе местами ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс

87

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 13 по 19 мая в Самарской области местами ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс».

МЧС России напоминает:

- не жги мусор на своих садовых и дачных участках;

- не сжигай мусор вблизи леса и лесных насаждений;

- не разводи костры в лесах;

- не кури, не бросай горящие спички, окурки;

- не оставляй на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.



Будь внимателен и осторожен!