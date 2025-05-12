С 13 по 19 мая в регионе местами ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 13 по 19 мая в Самарской области местами ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс».
МЧС России напоминает:
- не жги мусор на своих садовых и дачных участках;
- не сжигай мусор вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводи костры в лесах;
- не кури, не бросай горящие спички, окурки;
- не оставляй на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Будь внимателен и осторожен!