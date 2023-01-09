С начала года в губернии произошел 91 пожар

70

За период с 1 по 9 января 2023 года на территории области произошел 91 пожар. Огонь унес жизни двух человек.

В жилом секторе произошло 66 пожаров, из них 42 - в городских округах и 49 - в муниципальных районах. Пожарные подразделения реагировали своевременно.

1 января поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейной в Самаре. Горели домашние вещи в квартире на площади 30 кв.м. На пожаре погиб мужчина. На ликвидацию огня привлекались 9 человек личного состава, 3 единицы техники.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении.

7 января в селе Спиридоновка Волжского района горела строительная бытовка на площади 10 кв.м. На пожаре погибла женщина. На тушение огня выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Из общего числа пожаров стоит отметить пожар, произошедший на рынке в Автозаводском районе Тольятти 8 января. Подразделения реагировали по повышенному рангу «1 БИС».

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 84 человека.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия 36 дорожно-транспортных происшествий.

3, 4 и 6 января на территории области, в связи с неблагоприятными погодными условиями было перекрыто движение на 2 участках автодорог и ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на 4 участках автодорог области, регулировалось экипажами ГИБДД.

Во всех случаях движение автомобильного транспорта восстановлено, осуществляется в штатном режиме.

По информации Приволжского УГМС в Самарской области продолжает действовать желтый уровень опасности. В ночные часы минимальная температура воздуха местами опускается до -34 С.

В такой период вероятность возникновения пожаров от обогревательных приборов сильно возрастает.

В период аномально низких температур Главное управление МЧС России по Самарской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

- не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений;

- не использовать самодельные и неисправные электронагревательные приборы, а также не подключать отопители к электросети при помощи удлинителей;

- не оставлять печи и включенные обогреватели без присмотра, и не доверять надзор за ними детям.

Фото: ГУ МЧС СО