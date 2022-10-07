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Давайте вместе выберем лучшего самарского участкового, который представит наш регион на федеральном уровне!

Уважаемые жители Самарской области! С 7 октября стартует второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2022».

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

В результате онлайн-голосования победителями первого этапа, получив наибольше количество голосов жителей области, стали 3 участковых уполномоченных полиции:

– участковый уполномоченный полиции ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре капитан полиции Нуриев Руслан Ясафович;

– участковый уполномоченный полиции О МВД России по Приволжскому району майор полиции Кузнецов Игорь Геннадьевич;

– участковый уполномоченный полиции ОП № 8 Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Шептунова Кристина Александровна.

Чтобы принять участие в онлайн-голосование второго этапа конкурса, необходимо зайти в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области и, авторизовавшись через одну из социальных сетей выбрать именно того участкового уполномоченного полиции кого вы считаете лучшим. Ссылка на раздел для голосования будет опубликована 7 октября.

Голосование будет проходить с 7 по 16 октября включительно.

Для того, чтобы вы узнали всё об участковых принимающих участие в конкурсе мы разместим информация о них в том же разделе.

А победитель, выбранный онлайн-голосованием именно вами, будет представлять Самарскую область на заключительном федеральном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса.

И награждение самого народного участкового полиции России и вручение главного приза состоится в МВД России в торжественной обстановке в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.

И только мы с вами сможем сделать так, чтобы о лучшем участковом Самары узнали во всей России. Выберем Народного участкового всем регионом!