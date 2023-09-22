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С 23 по 27 в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4 класс
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С 23 по 27 в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4 класс

22 сентября 2023 20:28
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Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 23 по 27 сентября  местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4 класс.

В регионе сохраняется сухая солнечная погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитьпо единому телефону пожарных и спасателей  «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

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