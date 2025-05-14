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С 2025 года демобилизованные участники СВО из Самарской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России

14 мая 2025 13:22
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С 2025 года демобилизованные участники СВО из Самарской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции из Самарской области могут пройти реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда России.

В ведомственном подчинении Соцфонда находятся 12 реабилитационных центров. Они оснащены специальным оборудованием и современными возможностями для эффективного лечения и восстановления.

«Продолжительность реабилитации в таких центрах зависит от медицинских показаний, а длительность санаторно-курортного лечения может составить до 21 дня. Во время всего курса лечения или реабилитации специалисты обеспечат каждому участнику СВО персональное сопровождение. Посетить центр можно только один раз в год», — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Участники специальной военной операции со званием Героя России и инвалиды первой группы имеют право на первоочередное обеспечение медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением.

Кроме того, ветераны боевых действий могут получить компенсацию на проезд к месту лечения и обратно. Для этого нужно обратиться в Отделение СФР по Самарской области с соответствующим заявлением и предъявить документы, подтверждающие факт совершенной поездки. Компенсировать можно практически любой вид транспорта: поезд, самолет, автобус, водный транспорт или личный автомобиль.

Подать заявление на лечение в реабилитационных центрах СФР можно лично в клиентских службах регионального Отделения СФР, МФЦ или через портал Госуслуг. К заявлению необходимо приложить медицинские документы: справку формы 070у, санаторно-курортную карту, а также медицинское заключение при направлении на реабилитацию. Их можно получить в медучреждении.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

 

 

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