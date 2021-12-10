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С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины. О выигрыше участнику сообщают сотрудники call-центра викторины. Получить его необходимо в центре выдачи призов по предварительной записи.

В Самаре пункт выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки.

- У нас здесь работают 3 человека, - рассказывает оператор по выдаче призов Ольга Люкевич. - Режим работы: с 10 утра до 6 часов вечера. За исключением понедельника. Принимаем всех по предварительной записи. Работает call-центр, который обзванивает людей. Их записывают, и они уже приходят к нам с нужным пакетом документов. На основании пакета документов мы выдаем подарочную карту.

Первым получателем стала Татьяна Краснова. Она рассказывает: когда делала прививку, о конкурсе даже не знала. Подарочная карта - бонус, конечно, приятный. Однако куда важнее - защитить свое здоровье:

- Конечно, защищать нужно. Вакцинируйтесь! Очень приятно получить подарок, тем более перед Новым годом. Еще и неожиданный.

В Тольятти площадкой для пункта выдачи призов стала модельная библиотека. Процесс получения также максимально прост. Главное - иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с портала "Госуслуги", ИНН и СНИЛС. Оформление выигрыша занимает не более 10 минут.

- Сделала вакцинацию, а когда узнала о викторине, то почему бы и нет. Всегда приятно что-то выиграть, - говорит победитель викторины Алена Черник. - Когда выиграла, сначала была радость, потом узнала, что это сертификат в магазин техники. И стало еще радостнее. Можно обновить какие-то покупки, технику дома.

В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов. Согласно информации от организаторов, победители второго розыгрыша есть во всех муниципальных образованиях области.

Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте – Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский.

Призовой фонд викторины - это 3 квартиры, 3 автомобиля и 3000 подарочных карт по 4000 рублей. Стать участником могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области совершеннолетние граждане, которые вакцинировались от COVID-19 в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021-го.

Информация о викторине размещена на сайте (card.samregion.ru) "Карта жителя Самарской области". Следующий розыгрыш пройдет 22 декабря. Принять участие еще не поздно, главное условие - пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы первым компонентом до 20 декабря включительно, передает sova.info.

Фото: sova.info