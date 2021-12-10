Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.
В поселке Титовка готовится к открытию врачебная амбулатория
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Новосибирской области предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику Самарской таможенной службы
В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.
 С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины
В городе объявили режим "черной пурги". Там перестал ходить транспорт, а идти в такую погоду было опасно.
В Норильске более ста человек остались ночевать в кинотеатре из-за пурги на улице
В Самарской области один «бизнесмен» нашел способ установить игровые автоматы, не привлекая лишнего внимания
В Самарской области один «бизнесмен» нашел способ установить игровые автоматы, не привлекая лишнего внимания
Поводом послужила сломанная ручка входной двери.
Два приятеля забили до смерти своего соседа по комнате в общежитии
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
В состязаниях приняли участие спортсмены из 14-ти регионов.
Сотрудник МЧС СО завоевал бронзу на соревнованиях ПФО по плаванию
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины

10 декабря 2021 20:17
73
В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.

С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины. О выигрыше участнику сообщают сотрудники call-центра викторины. Получить его необходимо в центре выдачи призов по предварительной записи.

В Самаре пункт выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки.

- У нас здесь работают 3 человека, - рассказывает оператор по выдаче призов Ольга Люкевич. - Режим работы: с 10 утра до 6 часов вечера. За исключением понедельника. Принимаем всех по предварительной записи. Работает call-центр, который обзванивает людей. Их записывают, и они уже приходят к нам с нужным пакетом документов. На основании пакета документов мы выдаем подарочную карту.

Первым получателем стала Татьяна Краснова. Она рассказывает: когда делала прививку, о конкурсе даже не знала. Подарочная карта - бонус, конечно, приятный. Однако куда важнее - защитить свое здоровье:

- Конечно, защищать нужно. Вакцинируйтесь! Очень приятно получить подарок, тем более перед Новым годом. Еще и неожиданный.

В Тольятти площадкой для пункта выдачи призов стала модельная библиотека. Процесс получения также максимально прост. Главное - иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с портала "Госуслуги", ИНН и СНИЛС. Оформление выигрыша занимает не более 10 минут.

- Сделала вакцинацию, а когда узнала о викторине, то почему бы и нет. Всегда приятно что-то выиграть, - говорит победитель викторины Алена Черник. - Когда выиграла, сначала была радость, потом узнала, что это сертификат в магазин техники. И стало еще радостнее. Можно обновить какие-то покупки, технику дома.

В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов. Согласно информации от организаторов, победители второго розыгрыша есть во всех муниципальных образованиях области.

 Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте – Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский. 

Призовой фонд викторины - это 3 квартиры, 3 автомобиля и 3000 подарочных карт по 4000 рублей. Стать участником могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области совершеннолетние граждане, которые вакцинировались от COVID-19 в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021-го.

Информация о викторине размещена на сайте (card.samregion.ru) "Карта жителя Самарской области". Следующий розыгрыш пройдет 22 декабря. Принять участие еще не поздно, главное условие - пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы первым компонентом до 20 декабря включительно, передает sova.info.

 

Фото: sova.info

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
10 декабря 2021  19:04
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
183
10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.
10 декабря 2021  18:04
Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области
203
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
328
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
10 декабря 2021  13:41
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
270
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
636
Весь список